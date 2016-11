Betagter Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

erschienen am 16.11.2016



Kleinerkmannsdorf (dpa/sn) - Ein 89 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch in Kleinerkmannsdorf bei Radeberg (Landkreis Bautzen) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag mitteilte, fuhr der Rentner auf der Staatsstraße 177 von Rossendorf in Richtung Radeberg. Am Abzweig Kleinerkmannsdorf wollte er links abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens. Dessen 40 Jahre alter Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, genauso wie der Rentner und seine 78 Jahre alte Beifahrerin. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.