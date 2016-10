Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

erschienen am 22.10.2016



Wolfersgrün (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat im Kreis Zwickau einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 42-Jährige war am Freitagabend bei Wolfersgrün erst nach rechts gegen eine Sicherheitsplanke und dann nach links in den Gegenverkehr gefahren. Dort prallte er mit einem Auto zusammen. Dessen 56 Jahre alter Fahrer und eine 51 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Bei dem 42-Jährigen wurden 1,4 Promille Alkohol gemessen.