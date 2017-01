Betrunkener Fahrer mit zu viel Gefahrgut an Bord gestoppt

20.01.2017

freiepresse.de

Panorama

Christoph Schmidt

Schätzung: Fast 300 Obdachlose seit 1991 erfroren

Obdachlose unter Brücken, in Hauseingängen, in Unterständen - viele von ihnen sind in den vergangenen Jahren in Deutschland erfroren. Die Linke wirft der Regierung vor, nichts dagegen zu tun. weiterlesen