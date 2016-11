Betrunkener Fußgänger auf Autobahn: leicht verletzt

erschienen am 03.11.2016



Burkau/Görlitz (dpa/sn) - Ein betrunkener, 45-jähriger Fußgänger ist auf der Autobahn 4 (Dresden-Görlitz) bei Burkau von einem Auto erfasst, aber nur leicht verletzt worden. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte. Ein 55 Jahre alter Autofahrer habe am Mittwochabend in der Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und den mitten auf der Fahrbahn laufenden Mann mit dem Außenspiegel am Arm berührt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Er habe einen «großen Schutzengel» gehabt, hieß es im Polizeibericht.