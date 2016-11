Betrunkener Lastwagenfahrer fährt gegen Leitplanke

erschienen am 18.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 17 bei Dresden von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen eine Leitplanke, geriet dann in einen Graben und wurde im Führerhaus eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Der Anhänger des Lasters kippte um. Der 55-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie viel Promille Alkohol er im Blut hatte, war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.