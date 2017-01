Betrunkener Lkw-Fahrer schläft Rausch auf Autobahn aus

erschienen am 27.01.2017



Berbersdorf (dpa/sn) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn A4 nahe der Anschlussstelle Berbersdorf seinen Rausch ausgeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Freitag seinen Sattelschlepper mit Warnblinklicht auf dem Standstreifen abgestellt und schlief über sein Lenkrad gebeugt. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Scheibe und lauten Rufen der Beamten wachte der Fahrer auf. Bevor er ausstieg, fuhr er noch einmal einige Meter rückwärts. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 29-Jährigen ergab 2,10 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen, der Laster musste abgeschleppt werden.