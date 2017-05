Betrunkener Taxifahrer auf Autobahn unterwegs: Unfall

erschienen am 26.05.2017



Leipzig (dpa) - Bei einer Trunkenheitsfahrt hat ein Taxifahrer aus Halle einen Unfall am Flughafen-Leipzig Halle verursacht. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig vom Freitag war der 45-Jährige am Donnerstag zunächst in Schlangenlinien auf der Autobahn 14 in Richtung Halle unterwegs. Nach dem Verlassen der Abfahrt Schkeuditz prallte er in einem Kreisverkehr gegen ein Verkehrszeichen. Er setzte die Fahrt fort und landete am Empfangsgebäude des Flughafens. Beamte der Bundespolizei nahmen ihn dort in Empfang. Ein Alkoholatemtest ergab 1,48 Promille. Seinen Führerschein ist er vorerst los. Insassen waren nicht an Bord des Wagens.