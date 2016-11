Betrunkener läuft auf A4 und wird angefahren

erschienen am 03.11.2016



Burkau (dpa/sn) - Ein betrunkener Fußgänger ist auf der Autobahn 4 angefahren worden. Der 45-Jährige lief mittig auf der Straße - mit einem gemessenen Atemalkoholwert von 1,8 Promille, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Görlitz sagte. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer war am Mittwochabend an der Anschlussstelle Burkau (Landkreis Bautzen) in Richtung Dresden unterwegs.