Betrunkener rammt Auto mit motorisiertem Rollstuhl

erschienen am 15.10.2016



Zwickau (dpa/sn) - Ein betrunkener Mann hat mit seinem motorisierten Rollstuhl ein Auto beschädigt. Der 58-Jährige wollte am Freitag in Zwickau mit einem sogenannten Krankenfahrstuhl in eine Lücke einparken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei rammte er einen abgestellten Wagen. Den Angaben zufolge ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille. Einen erforderlichen Führerschein hat der 58-Jährige laut Polizei nicht.