Bewerber um Grünen-Spitzenkandidatur gegen Koalitionsaussage

erschienen am 06.11.2016



Erfurt (dpa) - Die Bewerber für die Spitzenkandidatur der Grünen zur Bundestagswahl 2017 haben sich gegen eine klare Koalitionsaussage im Wahlkampf ausgesprochen. «Grün wird - egal in welcher Koalition - den Unterschied machen», sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anton Hofreiter, am Sonntag bei einem Forum in Erfurt. Seine Fraktionskollegin Katrin Göring-Eckardt betonte, dass es mit keinem Partner am Verhandlungstisch einfach werde - egal ob er Horst Seehofer (CSU), Sigmar Gabriel (SPD) oder Sahra Wagenknecht (Linke) heiße. Die Offenheit sei wichtig, um Demokratie handlungsfähig zu halten. Das dürfe aber nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden, mahnte Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck.