Bewerbungsfrist für Sächsischen Umweltpreis verlängert

erschienen am 19.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Das Umweltministerium hat die Bewerbungsfrist für den Sächsischen Umweltpreis verlängert. Interessenten könnten sich noch bis 12. Juni bewerben, teilte das Ministerium am Freitag mit. Grund für die Fristverlängerung sei, dass vor allem Unternehmen noch Vorbereitungszeit benötigten. Der Preis ist mit 50 000 Euro der höchst dotierte Umweltpreis in Sachsen. Unternehmen und Organisationen sowie Privatpersonen können ihre Projekte in vier Kategorien einreichen oder von Dritten vorgeschlagen werden. Das Ministerium vergibt den Preis seit 1996 alle zwei Jahre für herausragende Leistungen im Umweltschutz.