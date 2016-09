Bewohner von Asylunterkunft greifen Sicherheitspersonal an

erschienen am 13.09.2016



Zwickau (dpa/sn) - Bewohner einer Asylunterkunft in Zwickau haben das Sicherheitspersonal der Einrichtung angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zum Dienstag zum Streit zwischen drei Bewohnern. Als die Sicherheitskräfte eingreifen wollten, wurden sie selbst zum Ziel der Angriffe und verbarrikadierten sich in ihrem Wachhaus. Zwei Bewohner warfen Fahrräder gegen die Fensterscheiben, ein anderer warf einen Feuerlöscher durch eine Glastür. 20 Einsatzkräfte der Polizei konnten die Lage schnell beruhigen. Ein Mann kam mit mehreren Schnittwunden ins Krankenhaus, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.