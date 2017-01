Bierhoff traut RB Leipzig Meistertitel zu

erschienen am 26.01.2017



Leipzig (dpa) - Oliver Bierhoff traut dem Aufsteiger RB Leipzig in den nächsten drei Jahren den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga zu. Als Grund gab der Nationalmannschaftsmanager an, dass «sie beharrlich und konsequent an ihrer Idee und ihrem Konzept festhalten». Den Leipzigern sei zuzutrauen, dass sie auch mal eine Schwächephase des deutschen Rekordmeisters FC Bayern ausnutzen, sagte Bierhoff in einem Interview der «Fußball-Bild» (Donnerstag) - falls es bei den Münchnern eine solche Schwächephase überhaupt gebe.

Vor dem Rückrundenstart an diesem Wochenende liegt Leipzig mit drei Punkten Rückstand auf den Titelverteidiger auf dem zweiten Platz. Im direkten Duell kurz vor Weihnachten hatte der Liga-Neuling bei den Bayern mit 0:3 verloren. Das Rückspiel in Leipzig findet am 13. Mai statt, es wird der vorletzte Spieltag in dieser Saison sein.

Bisher sind die RB-Profis unter Trainer Ralph Hasenhüttl im eigenen Stadion ungeschlagen, sie feierten in acht Spielen sieben Siege. Am Samstag kommt es in der Red Bull Arena zum Topverfolger-Duell gegen den Tabellendritten 1899 Hoffenheim, die einzige Mannschaft, die in dieser Spielzeit noch gar kein Bundesligamatch verloren hat.