Bildungspaket: Freie Schulen gehen zunächst leer aus

12.12.2016



Dresden/Waldenburg (dpa/sn) - Mit 213 Millionen Euro zusätzlich in den kommenden zwei Jahren will Sachsen gegen den Lehrermangel ankämpfen. Wer allerdings an einer freien Schule unterrichtet, geht vorerst leer aus, kritisierte Wilfried Lenssen von der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Schulen in freier Trägerschaft.

Demnach befürchten die 408 freien Schulen in Sachsen, dass ihnen ab Januar die Lehrer weglaufen. Ein Oberschullehrer im staatlichen Schuldienst bekommt dann 500 Euro mehr pro Monat als sein Kollege an einer freien Schule. Denn die Zuweisungen in Form von Schülerausgabesätzen werden erst zum nächsten Schuljahr angepasst, wie das Kultusministerium auf dpa-Nachfrage bestätigte. Bis zum Sommer ist demnach bislang kein Ausgleich in Sicht.