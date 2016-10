Bischof Rentzing kritisiert Ideologie-Durchsetzung

erschienen am 31.10.2016



Meißen (dpa/sn) - Der sächsische Landesbischof Carsten Rentzing hat die Form der gegenwärtigen Auseinandersetzung in der Gesellschaft kritisiert. Menschen wollten ihre Ideologie mit «Lautstärke und Penetranz» durchsetzen, sagte er am Montag in seiner Predigt zum Reformationstag im Meißner Dom. Es sei aber ein «Menschheitsirrtum», dass der Zweck die Mittel heilige, und daraus entstünde viel Unheil. Rentzing verwies darauf, dass die wesentlichen Dinge im Leben geschenkt seien, auch der innere Friede. «Der Friede in der Welt muss ausgehandelt und erarbeitet sein.» Derzeit werde jedoch nach dem Grundsatz gehandelt, «ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt».