Bislang kälteste Nacht des Jahres in Sachsen

erschienen am 07.01.2017



Marienberg (dpa) - Die Wetterdienste haben am Samstag die bislang kälteste Nacht in diesem Jahr in Sachsen vermeldet. Dabei fiel die Temperatur nach Angaben von Kachelmannwetter.com in Marienberg-Kühnhaide auf minus 31,4 Grad Celsius, während Meteomedia auf minus 30,6 Grad kam und der Deutsche Wetterdienst (DWD) an seiner Messstation in Marienberg lediglich minus 17 Grad registrierte.

Laut DWD war es in Deutschneudorf-Brüderwiese mit 22,5 Grad unter Null in Sachsen am kältesten, Meteomedia meldete dagegen auch für Morgenröthe-Rautenkranz (Vogtlandkreis) mit -24,2 Grad einen tieferen Messwert. Diese Abweichungen sind nicht ungewöhnlich: Die Wetterdienste betreiben ihre Messstationen an unterschiedlichen Orten.

Mehr Gemeinsamkeiten gab es bei den Angaben zu Thüringen: Der DWD meldete für Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen minus 21,6 Grad, laut Kachelmannwetter.com waren es minus 21,3 Grad. Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis kam auf minus 19,5 Grad. Etwas milder war es in Sachsen-Anhalt. Der Brocken konnte "nur" minus 13,4 Grad melden.

Nach der bislang kältesten Nacht dieses Winters sollen die Temperaturen in Deutschland zum Wochenbeginn ansteigen. Dauerfrost gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen dann nur noch im Osten und Südosten der Republik.

«Bis auf den Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag, an dem unsere Vorhersagen noch recht unsicher sind, erwarten wir in weiten Teilen Deutschlands einen typisch mitteleuropäischen Winter mit Schnee auf den Mittelgebirgen und Schmuddelwetter in den Niederungen», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Die erwarteten Temperaturen liegen dabei meist zwischen zwei und sechs Grad. In den tieferen Lagen regne es, in den höheren falle Schnee. Dabei kann es bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben - oder glatte Straßen. Denn dort, wo der Regen auf den noch frostigen Boden fällt, bildet sich schnell Glatteis.