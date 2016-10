Â«Blitz fÃ¼r KidsÂ»: Kontrollen an Schulen fÃ¼r mehr Sicherheit

«Blitz für Kids»: Kontrollen an Schulen für mehr Sicherheit

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Autofahrer müssen sich ab der kommenden Woche auf mehr Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Unter dem Motto «Blitz für Kids» wird von Montag an in einer zweiwöchigen Aktion das Einhalten des geltenden Tempolimits an ausgewählten Grundschulen überprüft, wie das Innenministerium am Montag in Dresden mitteilte.

In der ersten Woche können sich Kinder dabei gemeinsam mit Polizeibeamten bei rücksichtsvollen Autofahrern bedanken oder Raser zur Rede stellen und ihnen eine «Gelbe Karte» zeigen. In der zweiten Woche wird dann erneut kontrolliert - allerdings nur noch von der Polizei, und dann drohen Sanktionen.

Die diesjährige Aktion «Blitz für Kids» (17. bis 28. Oktober) wird Innenminister Markus Ulbig (CDU) an der Grundschule «Carl Böhme» in Freiberg (Mittelsachsen) eröffnen. Für die Aktion zeichnen seit Jahren die sächsische Polizei und der ADAC verantwortlich.