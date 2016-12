Blutspenden auch zu Weihnachten gefragt

erschienen am 23.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Beim Blutspenden gibt es zu Weihnachten keine Pause. Rettungsstellen und Kliniken benötigen auch über die Feiertage Nachschub. «Wir bitten alle Gesunden um Spenden und bieten dafür am zweiten Feiertag einen Termin an», sagte Kerstin Schweiger vom Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes. Ohne Sondertermine reiche der Vorrat nicht bis Silvester. «Die Konserven sind 35 bis 42 Tage einsetzbar, aber die aus den Blutspenden gewonnenen Präparate nur fünf Tage.» An jedem Werktag müssten landesweit rund 700 Blutspenden genommen werden, damit die Versorgung gewährleistet sei.