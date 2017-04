Blutspenden zu Ostern: Rhesus negativ besonders gefragt

erschienen am 11.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die stillen Lebensretter sind auch Ostern gefragt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat nach Angaben vom Dienstag zum Ausgleich der fehlenden Spendenmöglichkeiten am Karfreitag und Ostermontag in sieben Orten Sondertermine für Samstag eingerichtet. Damit soll die Patientenversorgung über die Feiertage sichergestellt werden. Dabei werden derzeit besonders dringend Spender mit Rhesusfaktor negativ gesucht.

Laut DRK werden für die Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten täglich rund 700 Blutspenden in Sachsen benötigt. Der überwiegende Teil der aus dem Blut gesunder Spender hergestellten Produkte ist maximal 42 Tage einsetzbar, die Blutplättchen allerdings nur fünf Tage. Die aus menschlichem Blut gewonnenen Präparate sind bei vielen Erkrankungen oft die einzige Behandlungs- und Heilungsmöglichkeit. Mit jeder Blutspende von einem halben Liter kann bis zu drei Patienten geholfen werden.

In Deutschland dürfen Erwachsene ohne gesundheitliche Probleme vom 18. bis 73. Lebensjahr spenden - Frauen viermal und Männer bis zu sechsmal pro Jahr. Der Blutspendedienst bietet landesweit jährlich etwa 4000 Termine an, kommt auch zuweilen an den Arbeitsplatz.