Bombardier-Deutschlandchef zur Betriebsversammlung erwartet

erschienen am 13.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Nach Vertagung der Betriebsversammlung in der vergangenen Woche wird Bombardier-Deutschlandchef Germar Wacker heute in Görlitz erwartet. Die rund 1000 Beschäftigten des Schienenfahrzeugherstellers an dem ostsächsischen Standort erhoffen sich von ihm konkrete Aussagen zur Zukunft des Werkes nach 2019. Das Unternehmen hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, 1430 der knapp 10 500 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen - rund 1200 an den drei größten Standorten Hennigsdorf, Görlitz und Bautzen. Schon seit Monaten gibt es immer wieder Proteste gegen den geplanten Stellenabbau. Nach Angaben der IG Metall sind weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen.

Wacker war bereits in der vergangenen Woche in Görlitz erwartet worden, er hatte nach Unternehmensangaben wegen anderer Termine aber nicht kommen können.