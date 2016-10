Bombardier GÃ¶rlitz: Belegschaft vermisst klare Ansagen

Bombardier Görlitz: Belegschaft vermisst klare Ansagen

Die Görlitzer Bombardier-Beschäftigten wollen wissen, woran sie sind. Dazu reist eigens der Deutschland-Chef des Unternehmens an. Aber danach erscheinen die Zukunftsperspektiven unsicherer denn je.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 13.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Aufgeheizte Stimmung bei der Betriebsversammlung im Görlitzer Bombardier-Werk: Während des Gesprächs mit dem Deutschland-Chef des Unternehmens, Germar Wacker, verließen am Donnerstag 160 Mitarbeiter aus dem Bereich Teile- und Komponentenfertigung demonstrativ die Besprechung. «Zum Wegfall ihrer Arbeitsplätze gab es weder ein Dementi noch eine Bestätigung. Sollte die Abteilung angefasst werden, bleibt es nicht bei einstündigen Aktivitäten vor den Werktoren», sagte der IG-Metall-Bevollmächtigte in Ostsachsen, Jan Otto, der Deutschen Presse-Agentur.

Statt konkreter Aussagen zur Zukunft des sächsischen Standorts nach 2019, wie von Beschäftigten, Betriebsrat und Gewerkschaft erhofft, soll Wacker den bekannten Erhalt großer Teile der Entwicklungsabteilung bekräftigt haben. Allerdings hätten bereits zahlreiche Ingenieure vom Freiwilligen-Programm Gebrauch gemacht und das Unternehmen verlassen, berichtete Otto. «Die Reihen haben sich deutlich gelichtet. Wir brauchen Leute mit Erfahrung. Sie brauchen eine Perspektive für ihre Arbeit in den kommenden Jahren.»

Insgesamt diskutierten Belegschaft und Geschäftsführung knapp drei Stunden miteinander. Während Wacker dabei immer wieder die Steigerung der Qualität hervorgehoben haben soll, machten die Bombardier-Angestellte auf langjährige Probleme wie fehlendes Material aufmerksam. Die IG Metall bot der Unternehmensführung nochmals die Hilfe bei der Akquise neuer Auftraggeber an, um die Auftragsbücher über das Jahr 2019 hinaus zu füllen. «Das Angebot muss aber auch abgerufen werden. Wir wollen im Dialog bleiben. Zufrieden sind wir nicht», sagte Otto.

Im November 2015 hatte der kanadische Schienenfahrzeughersteller angekündigt, die beiden sächsischen Werke zu einem Kompetenzzentrum zusammenlegen zu wollen. Dabei sollten sie erhalten bleiben. Drei Monate später folgte die Mitteilung, in Deutschland 1430 der knapp 10 500 Arbeitsplätze zu streichen - mit den größten Einschnitten in Sachsen und im brandenburgischen Hennigsdorf. Demnach sollten ursprünglich 240 Arbeitsplätze in Bautzen und Görlitz sowie 200 Stellen in Hennigsdorf eingespart werden. Die Kürzungspläne betreffen außerdem Hunderte Leiharbeiter. Derzeit beschäftigt Bombardier in den sächsischen Werken gut 3000 Mitarbeiter.