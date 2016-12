Bombardier will 2500 Stellen in Deutschland streichen

erschienen am 08.12.2016



Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der Schienenfahrzeughersteller Bombardier will laut einem Zeitungsbericht deutlich mehr Stellen in Deutschland abbauen als bisher erwartet. Der Konzern streiche allein in seinen deutschen Werken rund 2500 Stellen, berichtete das «Handelsblatt» (Donnerstag/Online) unter Berufung auf Branchenkreise. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht am Abend nicht kommentieren. Betroffen sind laut dem Bericht Beschäftigte der sächsischen Werke in Görlitz und Bautzen sowie des brandenburgischen Werks in Hennigsdorf bei Berlin.

Bombardier hatte im Frühjahr einen Stellenabbau angekündigt. Damals war jedoch von lediglich 1430 gefährdeten Arbeitsplätzen in Deutschland die Rede gewesen. Die Gewerkschaft IG Metall hatte am Mittwoch massiven Widerstand gegen drastische Stellenstreichungen angekündigt. Laut IG Metall war auf einer Betriebsversammlung in Hennigsdorf mitgeteilt worden, dass die Serienproduktion von Zügen an diesem Standort bis Ende 2018 auslaufen soll. Dort sollen dann nur noch Entwicklung, Konstruktion und womöglich der Bau von Prototypen bleiben.