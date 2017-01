Bombe in Leipzig entdeckt: Sperrkreis wird geräumt

erschienen am 17.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Fund einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig-Mockau hat am Dienstagabend die Räumung des Sperrkreises mit einem Radius von 500 Metern begonnen. Einige hundert Menschen müssten das Areal verlassen, zu dem teilweise ein Gewerbegebiet gehöre, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Danach würden Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Zünder untersuchen und entscheiden, ob die Fünf-Zentner-Bombe entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss. Sie war am Dienstag bei Bauarbeiten am Bahnhof Leipzig-Mockau gefunden worden, die im Zusammenhang mit dem Ausbau des Netzknotens Leipzig im Rahmen des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit 8 stehen.

Am Abend ruhte der Fernverkehr der Bahn in Richtung Berlin sowie in Richtung Halle über den Flughafen Leipzig-Halle. Außerdem war der S-Bahnverkehr über den Flughafen nach Halle betroffen.