Bombenentschärfung in Plauen: Evakuierung läuft

erschienen am 25.04.2017



Plauen (dpa/sn) - In Plauen ist vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe die Evakuierung angelaufen. «Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehen derzeit von Tür zu Tür und informieren die Menschen», sagte eine Sprecherin am Dienstag. Rund 500 Menschen im Umkreis von 400 bis 500 Metern sollen nach bisherigem Stand ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Stadt rät dazu, wichtige Papiere und Medikamente mitzunehmen sowie sämtliche Gas- und Elektrogeräte auszuschalten. Voraussichtlich gegen Mittag soll mit der Entschärfung begonnen werden.

Die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montag bei der Erkundung des Gebiets entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte entschieden, sie nicht mehr in der Dunkelheit zu entschärfen. Der Sprengkörper liegt auf einem schwer überschaubaren Areal.