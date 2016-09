Brand auf historischem Raddampfer in Dresden

erschienen am 08.09.2016



Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Auf dem historischen Raddampfer «Diesbar» ist am Donnerstagmorgen an der Anlegestelle in Dresden ein Feuer ausgebrochen. Es konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, teilte das zuständige Präsidium der Bereitschaftspolizei in Leipzig mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Wie Bereitschaftspolizei-Sprecher Stefan Walther mitteilte, brach das Feuer im Kohlebunker des Schiffes aus. Auch Teile des Maschinenraumes wurden beschädigt.

Die 1884 gebaute «Diesbar» ist das letzte mit Kohle befeuerte Schiff der Raddampferflotte. Alle anderen fahren mit Dieselmotoren. Zunächst müsse jetzt das Gemisch aus Kohle und Löschwasser abgepumpt werden, bevor man die Ursache des Brandes ermitteln könne, sagte Walther. Selbstentzündung sei genauso denkbar wie ein technischer Defekt oder Fremdeinwirkung.