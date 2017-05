Brand in Doppelhaushälfte: Elf Menschen verlassen Wohnungen

Oelsnitz (dpa/sn) - In einer leerstehenden Doppelhaushälfte im erzgebirgischen Oelsnitz (Erzgebirgskreis) haben vermutlich Brandstifter alten Sperrmüll angezündet. Wegen des starken Rauchs mussten elf Menschen der anderen Hausseite ihre Wohnungen am Sonntagabend vorübergehend verlassen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Verletzt wurde niemand. Die in Brand geratene Doppelhaushälfte soll nach Polizeiangaben demnächst abgerissen werden. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.