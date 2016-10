Brand in Hochhaus in Dresden: Drei Verletzte

erschienen am 21.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem 17-geschossigen Hochhaus in Dresden sind drei Menschen verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in der Wohnung eines 31-Jährigen aus, wie ein Polizeisprecher in Dresden mitteilte. Qualm breitete sich in der Wohnung und im Treppenhaus aus. Der Mieter kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei Nachbarn mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden. Die Wohnung des Mannes war zunächst nicht mehr bewohnbar.