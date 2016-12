Brand in Mehrfamilienhaus - Drei Bewohner kommen ins Krankenhaus

erschienen am 06.12.2016



Torgau (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Torgau (Landkreis Nordsachsen) sind drei Bewohner verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Rauch und Flammen breiteten sich im Gebäude aus. Zehn Menschen mussten gerettet werden. Es wurde ein Notquartier zur Verfügung gestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.