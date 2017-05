Brand in Mehrfamilienhaus: Elf Menschen verlassen Wohnungen

60 Feuerwehrleute müssen im erzgebirgischen Oelsnitz ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus löschen. Verletzt wird niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

erschienen am 15.05.2017



Oelsnitz (dpa/sn) - Unbekannte haben am Sonntagabend Sperrmüll in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Oelsnitz im Erzgebirge angezündet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde unter anderem ein Sofa in Brand gesteckt. Wegen des starken Rauchs mussten elf Menschen aus dem benachbarten Haus evakuiert. Verletzt wurde nach den Angaben niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr, die mit insgesamt 60 Kräften vor Ort war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.