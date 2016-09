Brandanschlag auf Petry-Auto: Keine Hinweise auf TÃ¤ter

Brandanschlag auf Petry-Auto: Keine Hinweise auf Täter

erschienen am 19.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Brandanschlag auf das Auto von AfD-Chefin Frauke Petry hat die Polizei noch keine Hinweise zu den Tätern. Es gebe auch noch kein Bekennerschreiben, sagte ein Sprecher der Polizei in Leipzig am Montag. Brandermittler untersuchten derzeit, wie und womit der Wagen angezündet wurde. Das Auto war in der Nacht zum Samstag in Leipzig in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.