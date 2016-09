Brandanschlag auf Zwickauer Asylunterkunft aufgeklÃ¤rt

Brandanschlag auf Zwickauer Asylunterkunft aufgeklärt

erschienen am 07.09.2016



Zwickau/Leipzig (dpa/sn) - Knapp vier Monate nach einem Brandanschlag auf eine Zwickauer Unterkunft für Asylbewerber hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 32-Jährige soll im Mai zwei Brandsätze durch eine Fluchtwegstür in den Flur des Heimes geworfen haben, in dem sich 15 Asylbewerber aufhielten. Je zwei weitere Molotowcocktails wurden später vor der Tür und am Zaun der Unterkunft gefunden. Bewohner hatten den Brand schnell löschen können. Der Schaden blieb gering. Ein Heimbewohner hatte sich verletzt, als er beim Verlassen des Hauses ausrutschte und sich an den auf dem Boden liegenden Scherben die Hand aufschnitt.

Dem Mann wird versuchter Mord und versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Wie Staatsanwaltschaft und das für Extremismus zuständige Operative Abwehrzentrum am Mittwoch mitteilten, kamen die Ermittler dem verheirateten Kraftfahrer durch Videoaufzeichnungen von Tankstellen-Überwachungskameras auf die Spur. Bislang sei er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, hieß es. Der Mann sei «teilweise geständig». Bei der Durchsuchung seiner Wohnung hätten Fahnder am Dienstag Tatkleidung und Speichermedien sichergestellt. Außerdem gebe es übereinstimmende Fingerabdrücke.

Innenminister Markus Ulbig (CDU) begrüßte den Fahndungserfolg. «Denen, die ihren Hass gewissenlos zur Schau tragen kann ich sagen, der Rechtsstaat sitzt am längeren Hebel.»