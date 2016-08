Brandspezialisten suchen Ursache fÃ¼r Hotelbrand in Grimma

Brandspezialisten suchen Ursache für Hotelbrand in Grimma

erschienen am 31.08.2016



Grimma (dpa/sn) - Nach dem Feuer in einem Hotel in Grimma (Kreis Leipzig) haben Kriminaltechniker und Brandspezialisten mit der Suche nach der Ursache begonnen. Es sei noch unklar, ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt das Feuer am Dienstagabend ausgelöst hätten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Dachstuhl des Hotels stand in Flammen. Gegen 22.00 Uhr war das das Feuer gelöscht. Neun Hotelbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.