Brandstiftung beim Fußballclub FC International Leipzig

erschienen am 21.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Feuer auf dem Sportplatz des Fußballvereins FC International Leipzig ist in der Nacht zum Freitag ein noch im Bau befindliches Gebäude in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei ermittele wegen Brandstiftung, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Von dem Gebäude blieben den Angaben zufolge nur die Grundmauern übrig. Der Verein schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 50 000 Euro.