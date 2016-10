Braunkohlekraftwerk Thierbach endgültig Geschichte

erschienen am 21.10.2016



Thierbach (dpa/sn) - Das Braunkohlekraftwerk Thierbach ist endgültig Geschichte: Am Freitag wurde der letzte verbliebene Teil des 1999 stillgelegten Bauwerks gesprengt. Der 207 Meter lange, 60 Meter hohe und zwölf Meter breite Zwischenbau stürzte kurz nach 13.00 Uhr in einer Staubwolke zu Boden, nachdem zuvor drei Sprengladungen kurz hintereinander gezündet worden waren. Zahlreiche Schaulustige sahen dem Spektakel aus der Entfernung zu.

Das Kraftwerk im Südraum von Leipzig war 1969 in Betrieb gegangen und versorgte die Region mit Strom. Am 30. November 1999 wurde der Meiler sowjetischer Bauart stillgelegt. Im Zuge des Rückbaus der Anlage waren im Oktober 2002 der 300 Meter hohe Schornstein, im März 2006 die Kühltürme und Anfang vergangenen Jahres die Kesselhäuser gesprengt worden. Der Komplettabriss des früheren Kraftwerks soll im Juli kommenden Jahres abgeschlossen sein.