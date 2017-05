Braunkohlenausschuss kommt nach Revierkonzept zusammen

erschienen am 16.05.2017



Cottbus (dpa/bb) - Der Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg trifft sich heute zu einer Sondersitzung in Cottbus. Anlass ist das jüngst vorgestellte Lausitzer Revierkonzept des Tagebaubetreibers Leag. Das Unternehmen hat frühere Pläne des Ex-Eigentümers des Reviers, Vattenfall, zum Ausbau der Gruben in Brandenburg und Sachsen deutlich zusammengestrichen. Laut Tagesordnung wird auch die Position der Landesregierung ein Thema sein.