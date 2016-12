Brisantes Spitzenspiel: Hertha und Leipzig wollen punkten

erschienen am 17.12.2016



Berlin (dpa) - Trotz vorangegangener Niederlagen wollen die Überraschungs-Mannschaften Hertha BSC und RB Leipzig im Bundesliga-Spitzenduell ihren Saison-Trend bestätigen. Beide Teams spekulieren heute in der ausverkauften Arena von Leipzig (15.30 Uhr) auf Sieg und wollen die letzten Pleiten gegen Bremen und Ingolstadt vergessen machen. Im Spiel des Tabellenzweiten Leipzig gegen den Dritten Berlin muss Hertha-Trainer Pal Dardai auf die verletzten Verteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp verzichten. RB Leipzig tritt im nächsten Spiel am Mittwoch bei Spitzenreiter Bayern München an.