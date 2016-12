Broschüre mit Grundgesetz auf Arabisch fast vergriffen

«Die Würde des Menschen ist unantastbar» - das kann man in Sachsen auf arabisch nachlesen. Eine Broschüre soll Flüchtlingen helfen, sich zu informieren. Doch es sind nur noch wenige Exemplare da.

Dresden (dpa/sn) - Die von der Sächsischen Landesregierung herausgegebene Broschüre mit Grundgesetz-Artikeln auf Arabisch ist fast vergriffen. Von der Erstauflage von 15 000 Stück seien nur noch etwa 1000 Exemplare vorhanden, teilte das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Neuauflage sei derzeit nicht geplant. Die Broschüre enthält die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes auf Deutsch und Arabisch.

Zu den besten Abnehmern gehörten den Angaben zufolge Betreiber von Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Vereine, Initiativen und Anbieter von Sprach- und Integrationskursen.

Von der ursprünglich angekündigten Übersetzung der Broschüre in weitere Sprachen habe man unterdessen abgesehen, erklärte das Ministerium. Die ebenfalls von der Landesregierung herausgegebenen «Orientierungshilfe für Asylsuchende in Sachsen» gingen bereits auf die Grundgesetzartikel ein. Diese Broschüre gibt es in Englisch, Russisch, Arabisch und Farsi. Sie wird dem Ministerium zufolge derzeit überarbeitet und im kommenden Jahr «in neuem Layout, mit überarbeitetem Inhalt und in weiteren Sprachen als bisher vorliegen».