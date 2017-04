Buchgeschenk der Stiftung Lesen für 58 000 Kinder: Rekord

erschienen am 20.04.2017



Mainz/Dresden (dpa/sn) - Rund 58 000 Schüler der vierten und fünften sowie Integrations- und Willkommensklassen in Sachsen bekommen zum diesjährigen Welttag des Buches ein Buchgeschenk. Das sind so viele wie noch nie, wie die Stiftung Lesen in Mainz am Donnerstag mitteilte. Zur Aktion «Ich schenk Dir eine Geschichte» haben sich 2600 Klassen aus dem Freistaat angemeldet. Sie erhalten Gutscheine für den Abenteuerroman «Das geheimnisvolle Spukhaus» von Henriette Wich. Darin gehen der elfjährigen Moritz, seine Cousine Stella und sein Cousin Kamil auf Gespenster- und Schatzjagd. Die Geschichte ist mit einem Comic illustriert.

Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Kultusministerien der Länder und Partner wollen mit der Aktion die Lust zum Lesen wecken und fördern sowie nicht-deutschsprachigen Kindern den Einstieg in die Welt der Literatur und Sprache erleichtern. Bundesweit nehmen mehr als eine Million Kinder aus 42 000 Klassen teil. Der Welttag des Buches wird seit 1995 am 23. April in zahlreichen Ländern gefeiert.