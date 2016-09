BÃ¼rgermeister sieht Dresden gerÃ¼stet fÃ¼r Feierlichkeiten

Bürgermeister sieht Dresden gerüstet für Feierlichkeiten

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sieht die Stadt für die Feierlichkeiten zum Tag der Einheit gerüstet. «Die Polizei ist sehr gut vorbereitet, so dass man davon ausgehen kann, dass unsere Stadt friedliche Feiertage haben wird», sagte er am Donnerstag am Rande eines Rundgangs über das Festgelände, wo die Aufbauarbeiten laufen. Es gebe aber nach den beiden Anschlägen in Dresden Besorgnis bei den Menschen.

Er forderte die Dresdner und Besucher auf, gemeinsam friedlich zu feiern. «Zeigen wir, dass wir gern in einer demokratischen Gesellschaft leben», so Hilbert. Er habe auch die islamischen Vereine der Stadt eingeladen, diese hätten zugesagt. «Ich freue mich, dass sie sich trotz den Anschlages auf eine Moschee engagieren wollen», sagte Hilbert.