Bürgerstiftung Dresden zweitgrößte Stiftungsverwaltung

erschienen am 14.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Für die 1999 gegründete Bürgerstiftung Dresden ist 2016 das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. Im November erhöhte sich das Kapital auf mehr als 30 Millionen Euro, wie die Geschäftsführung am Mittwoch mitteilte. Das Stiftungsvermögen sei allein durch eine Erbschaft um über zwei Millionen Euro gestiegen. Damit sei die Institution nach jener in Hamburg die zweitgrößte ihrer Art bundesweit und die größte Ostdeutschlands. Unter ihrem Dach sind mittlerweile mehr als 280 Stifter versammelt.

Die Bürgerstiftung bietet die Möglichkeit, langfristig zu Lebzeiten oder per Testament mit Vermögen Gutes zu tun. Dabei bestimmen Stifter selbst, für welche Zwecke ihr Geld verwendet wird. Pro Jahr fließen mehr als 300 000 Euro in gemeinnützige Projekte oder an bedürftige Menschen. Rund 50 000 Euro werden in die Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamts investiert.