Bund bewilligt Millionen-FÃ¶rderung fÃ¼r Breitbandausbau in Sachsen

Bund bewilligt Millionen-Förderung für Breitbandausbau in Sachsen

erschienen am 07.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Bund hat Fördergelder in dreistelliger Millionenhöhe für den Breitbandausbau in Sachsen bewilligt. Für 18 Projekte in den Kreisen Nordsachsen, Bautzen und Vogtland sowie in der Erzgebirgsgemeinde Gornau seien Fördermittelbescheide über insgesamt 208 Millionen Euro übergeben worden, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) am Mittwoch in Dresden. Der Freistaat unterstütze die Vorhaben mit weiteren knapp 100 Millionen Euro. Insgesamt betrage die Investitionssumme rund 400 Millionen Euro. Alle aus Sachsen eingereichten Förderanträge seien erfolgreich gewesen. Damit fließe in dieser Förderrunde fast ein Viertel der Bundesmittel in den Freistaat, betonte Brangs.

Allein durch die Realisierung der 18 nun geförderten Projekte werde die Quote der Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsbreitband im Bereich 50 Mbit pro Sekunde in Sachsen von derzeit 51 auf 57 Prozent steigen. «Das würde bedeuten: rund 10 Prozent mehr an Haushalten im Freistaat Sachsen, die dann 50 Mbit bekommen.» Bis 2025 sollen nach den Plänen der Staatsregierung flächendeckend 100 Mbit/s verfügbar sein.

Der Breitbandausbau sei unerlässlich, um den Wirtschaftsstandort Sachsen auf dem Weg in die Digitalisierung fit zu machen, sagte Brangs. «Wer jetzt den Anschluss verpasst, der wird Regionen für Jahrzehnte von der Entwicklung abkoppeln.» Um ländliche und für Netzanbieter unwirtschaftliche Gebiete zu versorgen, werde der Förderanteil für kommunale Projekte auf 90 Prozent aufgestockt.