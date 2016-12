Bund wird Wolfsbestand neu bewerten

Ergebnisse zum Schutz des Raubtiers für 2017 erwartet

erschienen am 02.12.2016



Berlin/Dresden. Die Konferenz der deutschen Umweltminister hat am Freitag in Berlin dem Vorstoß von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zur Neubewertung der Wolfspopulation in Deutschland in weiten Teilen zugestimmt. Das teilte Sachsens Ressortchef Thomas Schmidt (CDU) mit. So soll der Bund bis 2017 auf einstimmigen Wunsch der Länder seine Einschätzung zum Erhaltungszustand der geschützten Art Wolf überprüfen. Daran knüpft sich die Erwartung, dass möglicherweise der hohe Schutzstatus des Raubtiers heruntergestuft werden kann. Eine Bejagung des Wolfs, so Schmidt, wäre damit nicht automatisch verbunden.

Der Minister kündigte ein eigenes Gutachten zum Wolf an. In Sachsen hält sich etwa ein Drittel der in Deutschland lebenden etwa 500 bis 600 Tiere auf. Sie siedeln vor allem in Ostsachsen sowie entlang der Grenze zu Brandenburg. Zumindest eines der 15Rudel sorgt durch vermehrte Übergriffe für erhebliche Schäden an Weidetieren. 2016 hat die Beobachtungsstelle für den Wolf 40 Attacken mit bis zu 200 gerissenen Schafen und Ziegen registriert. Schmidt will zudem noch kurzfristig einen Arbeitskreis mit Brandenburg bilden. Er soll die europäischen Erfahrungen beim Umgang mit dem Wolf sowie zum effektiven Herdenschutz auswerten. (uk)