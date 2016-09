Bundesgericht:Â GrÃ¼nes Licht fÃ¼r Ausbau von Eisenbahnstrecke

Bundesgericht: Grünes Licht für Ausbau von Eisenbahnstrecke

erschienen am 08.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Eisenbahnstrecke zwischen Niesky und Knappenrode in Ostsachsen kann zweigleisig ausgebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Donnerstag Anwohnerklagen gegen die Pläne im Wesentlichen zurück. Der Lärmschutz an der Strecke werde ausreichend gewährleistet, urteilte das Gericht. Anwohner, deren Häuser nahe der Bahntrasse stehen, hatten gegen den geplanten Ausbau geklagt. Sie machten geltend, nicht ausreichend vor Lärm und Erschütterung geschützt zu sein. (Az.: BVerwG 3 A 5.15)

Die Strecke soll als Teil eines europäischen Eisenbahnkorridors zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Bis 2025 sollen dort täglich etwa 170 Personen- und Güterzüge rollen können. Nur einem der elf Kläger gab das Gericht Recht. Sein Grundstück liegt so nah an der Trasse, dass es unzumutbar belastet würde. Dieses Areal muss die Deutsche Bahn übernehmen - und eine Entschädigung zahlen.