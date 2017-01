Bundespolizei verhindert Schmuggel von Enteneiern

erschienen am 26.01.2017



Berggießhübel (dpa/sn) - Den Schmuggel von 800 Enteneiern haben Beamte bei einer Kontrolle auf der Autobahn 17 Prag-Dresden bei Berggießhübel (Osterzgebirge) gestoppt. Die vier Kisten mit den nicht registrierten und angebrüteten Eiern wurden nach Angaben der Bundespolizeiinspektion vom Donnerstag am Vortag in einem schwedischen Fahrzeug entdeckt. Die beiden vietnamesischen Insassen erklärten, dass sie diese für ihr Neujahrsfest in Schweden brauchten. Die Polizei aber stellte die Eier unklarer Herkunft sicher und übergab sie dem Veterinäramt. Eine Straftat werde geprüft, hieß es.