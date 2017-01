Bundespolizei zerschlägt internationale Diebesbande

Bei einer sachsenweiten Razzia wurden 15 Georgier und Vietnamesen festgenommen. Sie hatten Lebensmittel gestohlen und weiterverkauft. Besonders begehrt: Milchpulver für China.

Von Oliver Hach

erschienen am 18.01.2017



Striegistal/Dresden. Sie kamen im Morgengrauen und holten die mutmaßlichen Täter aus dem Bett: Etwa 600 Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Sachsen eine internationale Diebes- und Hehlerbande zerschlagen. Unterstützt von Beamten des sächsischen Landeskriminalamtes und der Steuerfahndung wurden zeitgleich mehr als 30 Objekte in Dresden, Leipzig, Radeberg, Freital, Freiberg, Striegistal sowie in Halle (Sachsen-Anhalt) durchsucht, darunter drei Asylbewerberheime. 15 Haftbefehle wurden vollstreckt und Hehlerware sichergestellt.

Einer der Einsatzorte war das Asylheim in Mobendorf, Gemeinde Striegistal in Mittelsachsen. Mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen der Bundespolizei rollte dort gegen 6 Uhr an; zwei Georgier wurden festgenommen und in den Polizeigewahrsam nach Dresden gebracht. Sie sollten wie auch die übrigen Verhafteten noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. In einem Asylheim in Freiberg trafen die Beamten indes einen der Gesuchten nicht an.