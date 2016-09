BundesratsprÃ¤sident Tillich reist nach Marokko

Bundesratspräsident Tillich reist nach Marokko

erschienen am 27.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) reist am Mittwoch für zwei Tage nach Marokko. Er folge einer Einladung des Präsidenten der Ratskammer des marokkanischen Parlaments, teilte die sächsische Staatskanzlei am Dienstag in Dresden mit. Mit der Reise solle die Rolle des Königreichs «als Stabilitätsanker im Maghreb» gewürdigt werden. Thema der Gespräche werde auch die gestiegene Zuwanderung aus Marokko und anderen nordafrikanischen Staaten sein. Die daraus entstehenden Herausforderungen könnten nur in Zusammenarbeit gelöst werden, erklärte Tillich. Er erhoffe sich dazu Fortschritte durch die Gespräche.