Bungalows bei Feuer zerstört: Bewohner erleiden Schock

erschienen am 09.12.2016



Wolkenstein (dpa/sn) - Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Wolkenstein (Erzgebirgskreis) sind zwei dauerhaft bewohnte Bungalows ausgebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag in einem der Gebäude aus, wie die Polizei in Chemnitz am Freitagmorgen mitteilte. Der 74-jährige Bewohner konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Anschließend griffen die Flammen auch auf einen benachbarten Bungalow über. Dessen Bewohner im Alter von 57 und 60 Jahren waren nicht anwesend. Sie kamen während der Löscharbeiten zurück und wurden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar.