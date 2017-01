Burkauer Berg wird bei Schneeglätte zur Herausforderung

erschienen am 05.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Der Burkauer Berg auf der Autobahn 4 (Görlitz- Dresden) in Sachsen hat sich in der Nacht zum Donnerstag für manche Lastwagen als unüberwindbar erwiesen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, konnten mehrere Laster ohne Winterreifen den Berg nicht bezwingen. «Auch der Räumungsdienst hatte bei winterglatter Fahrbahn Schwierigkeiten hinauf zu kommen», hieß es. Der Verkehr sei zum Erliegen gekommen. Die Polizei sprach von einem kilometerlangen Rückstau.

Bereits am Mittwochnachmittag war an dem Berg ein Laster verunglückt. Der Fahrer hatte versucht, eine liegengebliebenen Transporter zu überholen. Allerdings kam er bei der Glätte nicht vorbei und rutschte mit seinem Sattelauflieger gegen das andere Fahrzeug. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.