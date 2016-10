Busfahrerin von eigenem Bus in Leipzig erdrÃ¼ckt

Busfahrerin von eigenem Bus in Leipzig erdrückt

erschienen am 05.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist in Leipzig die 55-jährige Fahrerin eines Linienbusses ums Leben gekommen. Sie wurde am Mittwoch im Stadtteil Wahren von ihrem eigenen Bus erfasst und an einem Lichtmast eingeklemmt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Die Busfahrerin habe wegen eines technischen Defekts angehalten und den Notschalter am Außenheck des Fahrzeugs betätigen wollen, berichtete die Polizeisprecherin. Als sie bereits ausgestiegen war, setzte sich der Bus in Bewegung - vermutlich sei die Handbremse nicht angezogen gewesen. Beim Versuch, wieder ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen, wurde die 55-Jährige von diesem erfasst und erdrückt.

Zwei Insassen des Busses, die das Unglück am Morgen verfolgt hatten, erlitten einen Schock. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam der Polizei betreut. Bei einer Rekonstruktion des Geschehens wollten Experten noch im Laufe des Tages versuchen herauszufinden, wie es genau zu dem Unglück kam.