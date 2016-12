CDU-Fraktionschef greift Koalitionspartner SPD an

erschienen am 28.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der sächsische CDU-Fraktionschef Frank Kupfer hat auf ungewöhnlich deutliche Art den Koalitionspartner SPD attackiert. «Die SPD muss sich mal fragen, was sie eigentlich will», sagte Kupfer in einem Interview der «Leipziger Volkszeitung» (Mittwoch). Unterm Strich stehe nicht viel: «Deshalb erwarte ich, dass die SPD in Zukunft deutlich mehr liefert als bisher.»

Kupfer nahm vor allem Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Martin Dulig und Integrations- und Gleichstellungsministerin Petra Köpping in die Pflicht. Beide müssten «endlich auch mal handeln und nicht nur reden»: «Ich höre immer nur: Die Integrationsministerin braucht mehr Geld und mehr Mitarbeiter. Nur um Verordnungen zu gendern, ist das Geld aber zu wertvoll.»

Der Fraktionschef räumte auch Defizite in den eigenen Reihen ein. Die Union müsse sich personell besser aufstellen: «Wir brauchen dringend mehr Leute mit Profil, mit kernigen Botschaften.» Die CDU sei zu häufig in der Defensive und habe ein Vermittlungsproblem. Was man bräuchte, wäre ein «Schwarzer Sheriff» wie es der frühere CDU- Bundesinnenminister Manfred Kanther gewesen sei.